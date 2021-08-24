15 ألفًا في الساعة.. أول تعليق من محافظة القاهرة على رسوم التصوير بالشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، على قرار فرض رسوم على تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع العاصمة.

وقال المصدر، لمصراوي، إن هذا القرار معمول به منذ ١٠ سنوات وليس بجديد.

وأكد المصدر، أن سبب إصدار القرار يعود لرصد تجاوزات من قبل بعض الأحياء بالمغالاة أو إهدار حق الدولة، ما دفع المحافظة إلى إصدار قرار رسمي ملزم ليكون وثيقة يتم اللجوء إليها، موضحا أن ذلك هو الدافع خلف إصدار المحافظة لقرار رسمي ملزم ليكون وثيقة يتم اللجوء إليها.

وأشار إلى أن هذا القرار يسري على شركات الإنتاج ويمنع الممارسات المغلوطة التي تحدث من آن لآخر في تصوير فيديوهات.

كانت محافظة القاهرة أصدرت قرارا بتحديد رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة.

وتضمن القرار فرض رسوم قدرها ١٥ أ ألف جنيه على التصوير في الساعة الواحدة.

كما تضمن القرار فرض رسوم قدرها ١٠٠ ألف جنيه في اليوم الواحد.