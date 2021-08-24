شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لجنة الإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمناقشة آخر مستجدات أعمال تشغيل الخدمات ببعض المواقع الأثرية مما يعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة بها للزائرين من المصريين والسائحين وتحسين تجربتهم أثناء الزيارة.

استهل الاجتماع باستعراض تفعيل أعمال تنفيذ عقود تشغيل الخدمات التي وقعها المجلس الأعلى للآثار في عدة مواقع أثرية، وما تم تنفيذه من أعمال في هذا الشأن على أرض الواقع، والتي كان على رأسها قلعة صلاح الدين، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا.



قلعة صلاح الدين

وقد شملت الأعمال الجارية بالقلعة تنظيف وترميم وصيانه قباب جامع محمد علي وبرج الساعة، وتنظيف الأرضيات الرخامية بساحة المسجد، والأسوار وإزالة التشوهات البصرية التي كانت موجودة عليها، وترميم ورفع كفاءة البرجولات الخشبة، ورفع نظم الإضاءة الخارجية بالكامل والداخلية للمسجد، كما أنه جاري رفع كفاءة شباك التذاكر، واللوحات الإرشادية والتعريفية، والحمامات الثابتة وتشغيل عدد من الحمامات المتنقلة.

كما تم التعاقد مع شركة أمن خاصة بالإضافة إلى الأمن الإداري بالقلعة، وجار رفع كفاءة السيارات الكهربائية وزيادة أعدادها وتخصيص بعض منها لذوي الهمم، وذلك لسهولة وسرعة تنقل الزائرين بين المزارات المختلفة بالقلعة.



تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات

أما منطقة أهرامات الجيزة فتم توفير وتجهيز عيادة طبية للإسعافات الأولية داخل المنطقة تشتمل على جميع الاستعدادات الخاصة بالإسعافات الأولية مثل قياس ضغط الدم والسكر ومعالجة الجروح السطحية وضربات الشمس، وذلك بالاستعانة بطاقم طبي مدرب على التعامل مع كافة الحالات الطارئة وباستخدام أحدث الأجهزة الطبية، لخدمة الزائرين المصريين والسائحين.

كما تم تزويد المنطقة الأثرية بمقاعد، ومظلات وسلات للمهملات بنظام إعادة التدوير مصنوعة من خامات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى عربات نظافة متنقلة، وذلك بالتعاون لأول مرة، مع جمعية تأهيل لذوي الهمم والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. وتم تزويد هذه العربات بمظلات لحماية العاملين عليها من أشعة الشمس، كما يوجد بها مكان مخصص لتخزين أدوات النظافة لضمان سهولة الحركة وراحة العاملين.

كما سيتم تنفيذ برنامج ودورات تدريبية لرفع كفاءة وتوعية أصحاب الدواب والبائعين لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم وطريقة التعامل الأمثل مع الزائرين من المصريين والسائحين.



منطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا

وشملت أعمال تطوير الخدمات بمنطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا، تزويد المنطقة بلوحات إرشادية وتفسيرية مزودة بالرمز الكودي ومنها مكتوب بطريقة برايل. هذا بالإضافة إلى توفير مقاعد ومظلات للزائرين، ورفع كفاءة الحمامات ووضع حمامات جديدة متنقلة ذات التنظيف الذاتي.

كما تم تخصيص منطقة ترفيهية خدمية اجتماعية لجميع أفراد الأسرة مما يعمل على ربط الأسر المصرية وخاصة الأطفال بالموقع الأثري وحضارة أجدادهم.