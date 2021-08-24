شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: دمج القوافل الطبية لتقديم الخدمات فى قرى الريف ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المستشار أمير رمزى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعى مصر" اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون بين المؤسسة والوزارة من خلال عدد من القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم الاتفاق على دمج القوافل الطبية لمؤسسة "راعى مصر" مع قوافل وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى قرى مصر على مستوى 20 محافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت تقديم كافة سبل الدعم لتلك القوافل وإمدادها بالأدوية والمستلزمات والفرق الطبية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للأهالى فى تلك القرى خلال فترة تطوير الوحدات والمراكز الطبية ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري، حيث تشمل تلك الخدمات الفحص وصرف العلاج بالمجان.

وتابع مجاهد أن الوزيرة تفقدت عدد من سيارات القوافل الطبية التابعة للمؤسسة بعياداتها فى التخصصات المختلفة، حيث أشادت الوزيرة بجاهزية القوافل على أعلى مستوى، مؤكدة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لصالح المواطن المصري، كما وجهت باستمرار آلية الإحالة للمستشفيات وذلك للحالات التى تحتاج إلى عمليات على نفقة الدولة، كما أكدت أهمية متابعة الحالة الصحية للمترددين على القوافل الطبية لاستدامة الخدمة.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة أكدت أهمية تقديم تلك القوافل لوسائل وخدمات تنظيم الأسرة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الفحص لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

من جانبه أعرب المستشار أمير رمزى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعى مصر" عن فخره بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، فى مجال القوافل الطبية، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لدعمها تلك القوافل بكافة المستلزمات الطبية، مشيدً بتيسير إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين التى تحتاج حالتهم، مثمنًا التطور الذى تشهده مصر فى القطاع الصحى والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة "راعى مصر" فى شهر يناير عام 2019 لدعم القوافل الطبية للمؤسسة لخدمة المواطنين فى القرى الأكثر فقرًا فى صعيد مصر، فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع كل من المشروعات القومية لوزارة الصحة والسكان ومبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وصندوق تحيا مصر.