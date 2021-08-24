شكرا لقرائتكم خبر عن "سيمنس": مصر تمتلك موارد هائلة وبيئة مستقرة لتطوير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور كريستيان بروخ، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس للطاقة، أن الشركة لديها مشروعات وتاريخ كبير من تنفيذ مشروعات الطاقة سواء في مصر أو مواقع أخرى.

وقال خلال حوار على قناة إكسترا نيوز، إن مصر وسيمنس تسعيان لبحث إمكانية إنتاج وتعظيم ونقل وتداول الهيدروجين، مضيفًا أن الشركة تسعى لنقل الخبرات وتكنولوجيا للمساهمة في تنمية الصناعة المصرية.

وأوضح أن مصر تمتلك قوة بشرية، وإمكانيات كبيرة وموارد هائلة سواء الكثير من أشعة الشمس، والرياح، وبالتالي مصر لديها بيئة مستقرة لتطوير مشروعات الكهرباء، بعكس الكثير من الدول الأخرى.