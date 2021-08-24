شكرا لقرائتكم خبر عن "سيمنس": ندعم جهود مصر لإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر.. وفخورون بما قدمناه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور كريستيان بروخ، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس للطاقة، عن سعادته لما تقدمه الشركة فى مصر، قائلًا: "ندعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وفخورون على ما بنيناه في مصر من قدرات هائلة في البنية التحتية للطاقة، واتفاقات تم توقيعها مع الشركة القابضة لتطوير صناعة الهيدروجين، وهو الخطوة القادمة في مجال صناعة الطاقة في العالم، وهدفنا تطوير مشروعات جديدة باستخدام الطاقة والتكنولوجيا الجديدة".

وقال خلال حوار على قناة إكسترا نيوز، إن جهود الشركة تدعم توسع مصر في قطاع الطاقة المتجددة، مضيفًا: "قمنا بإنشاء مشروعا من خلال 3 محطات كبرى، بإجمالى 1.4 جيجا وات، بما فيها خدمات طاقة الرياح، ومستمرون في تطوير مشروعات كبيرة في هذا المجال".

وأشار إلى أن مشروعات الشركة تساهم في تلبية احتياجات المدن الجديدة، مثل العلمين والمنصورة الجديدة، وتلبية متطلبات السوق من الكهرباء، وزيادة كفاءة المشروعات داخل الدولة.