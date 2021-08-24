شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية تستقبل وفدا رفيع المستوى من صربيا ويشيد بنسبة الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت العاصمة الإدارية، اليوم، وفد رفيع المستوى من جمهورية صربيا يترأسه نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، وكان استقبالهم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية.

وبدأت الزيارة باجتماع مع اللواء أحمد زكى عابدين، وتم تقديم عرض عن العاصمة الإدارية الجديدة، وأهم المشاريع المقامة فيها ونسب التنفيذ للمشاريع المختلفة والشركات المصرية التى تسهم فى إنجاز هذا المشروع الضخم، كما تطرق النقاش إلى دراسة انتقال سفارة جمهورية صربيا إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب الاجتماع تفقد الوفد أرض المشروع وزيارة مبنى مجلس الوزراء والحى الحكومى والبرلمان الجديد ومجلس الشيوخ والكاتدرائية كما تم الاستماع إلى عرض تقديمى لكل مشروع.

الوفد أثناء الزيارة

وفى ختام الزيارة، أبدى الوفد إعجابه الشديد بفكرة مشروع العاصمة الإدارية والفوائد المتعددة التى تعود على المواطن والدولة بإنشائها وكذلك بحجم الإنجاز الذى تم كما أشاد بسرعة التنفيذ والتصميم الذى مزج بين الحضارة الفرعونية والحداثة متمنياً مزيدا من التعاون بين البلدين فى كافة المجالات.

الوفد أثناء الزيارة