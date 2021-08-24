شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الوعي شعار الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم لأعمال فنية تبنى الوعى، إضافة إلى تفاصيل عودة البعثة المصرية من أفغانستان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتفعيلا لدور الدولة المصرية في حماية أبنائها، ومتابعة أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

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