شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: المجتمع المدنى بمصر أصبح قويا ويمتلك رؤية فى التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى بمصر أصبح قويا ويمتلك رؤية واستراتيجية فى التنمية المستدامة، وتابعت: "لم يعد مجتمع مدنى قائم على الإحسان بل لديه رؤية مشتركة مع الدولة وتنسيق للجهود"، مشددة على أن الحكومة ليست المسئولة الوحيدة التنمية فى البلاد، ولكن فى دولة المؤسسات يكون هناك شراكة مع المجتمع المدنى فى التنمية.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أن المواطن المصرى أصبح لديه ثقة في المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدة أن الوزارة تشترك مع المجتمع المدنى لدعم المشروع القومى "حياة كريمة"، بقرى مصر.

وأكدت "القباج"، أنه منذ سنوات تراكمت الأزمات في الريف المصرى حتى أصبح المواطن بلا خدمات، والمرأة لا تشارك مجتمعياً، فضلاً عن باقى الأزمات المنتشرة، ولكن الآن آن الآوان لإزالة هذا الغبار بالمبادرة القومية "حياة كريمة"، وتابعت: "الدولة القوية تريد مواطن قوى حصل على حياة كريمة وتعليم وصحة ووعى جيد.. مصر دولة محفوظة من عند ربنا مهما كان هناك مشاكل".

ولفتت الوزيرة إلى أنه لا يوجد تنمية دون التمكين الاقتصادى وإشراك المرأة في عملية البناء، وأن يكون لها دور إيجابي في الوطن، حتى يتم الحفاظ على معدلات التنمية، لافتة إلى أن هناك 20 وزارة تشترك في المشروع القومى "حياة كريمة"، من أجل تطوير القرى المصرية ورفع وعى المواطن المصرى وإحداث تغيير ملموس في حياته، ورفع مستوى معيشته، وتابعت:" الفقر يزيد من معدلات الأمية ونعمل على وقف توريث الفقر للأجيال القادمة".