شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بشأن التصميمات الهندسية لمجلسى النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد رمضان بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، والدكتورة رانيا نخيل استشاري الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وتم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضاري بساحة الشعب والنصب التذكاري وحديقة الشعب، فضلاً عن مقار مجلسي النواب والشيوخ، حيث وجه الرئيس بأن تتسم التصميمات الهندسية والفنية الداخلية لتلك المؤسسات بالعراقة والإرث الحضاري لمصر، ولتعكس دورها الدستوري كأحد أركان السلطات الأساسية بالدولة.