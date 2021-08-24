شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه يوميا رسوم تصوير المشاهد السينمائية والإعلانات بشوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محافظة القاهرة قرار يحدد رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة، بما يضمن تحصيل المحافظة لمستحقاتها المالية.

وأكد العميد أحمد الدميرى، مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وافق على اللائحة الخاصة بتحصيل الرسوم بتاريخ 16 أغسطس من العام الجارى ليتم العمل بها.