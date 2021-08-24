شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: سيأتى اليوم الذى أكشف فيه للشعب كل الحقائق والأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قيس سعيد الرئيس التونسي، إن المؤسسات السياسية الموجودة فى البلاد وبالشكل الذي كانت تعمل به ثمثل خطرا على الدولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس التونسي: سيأتي اليوم الذي أكشف فيه للشعب كل الحقائق والأسماء، موضحا أن القضية واضحة بالنسبة للشعب ولا مجال للرجوع إلى الوراء.

وفى وقت سابق، مدد الرئيس التونسي قيس سعيد فترة تجميد عمل البرلمان حتى إشعار آخر، وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم أن سعيد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه وذلك حتى إشعار آخر".

وكان سعيد أصدر في الـ 25 من الشهر الماضي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً ورفع الحصانة عن النواب وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.