شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يؤكد لوزير خارجية بوروندى أهمية استمرار التشاور إزاء القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى اليوم، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية البوروندى "ألبرت شينجيرو"، حيث أكد الوزيران حرصهما على مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية للارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام، وذلك اتصالا بزيارة الرئيس البوروندي الأخيرة إلى القاهرة.