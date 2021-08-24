إخماد حريق في شقة بحدائق الأهرام دون إصابات

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في وحدة سكنية بالطابق الرابع، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012