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إخماد حريق في شقة بحدائق الأهرام دون إصابات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا شبَّ في وحدة سكنية بحدائق الأهرام دون وقوع إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بالمنطقة (د) بحدائق الأهرام.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في وحدة سكنية بالطابق الرابع، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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