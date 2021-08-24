بالفيديو.. ضبط شبكة بالدقهلية للترويج العملات الرقمية "البتكوين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالدقهلية، لإنشائه شركة غير مشروعة لتعدين العملات غير المشفرة "البتكوين".

وقالت الوزارة في بيان إن المتهم يستخدم حسابات وإجراءات عقدة للوصول إلى العملات وهو ما يمثل خطورة على الاقتصاد القومي، حيث يمكن استخدامها في تحويل الحسابات دون الرجوع للبنك المركزي.

وبالتنسيق بين قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبط 3 منصات لتعدين العملات الرقمية المشفرة "البيتكوين".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.