الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بسبب ركن سيارة بمنطقة أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" لمشاجرة بسبب ركن سيارة بمنطقة أكتوبر بالجيزة

رصدت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمشاجرة بسبب ركن سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وتبين بالفحص عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر فى هذا الشأن، وأسفرت الجهود عن تحديد طرفى المشاجرة (طرف أول- طالب "مصاب بسحجات بالرقبة"، طرف ثان- 3 خفراء بالعقار محل الواقعة "وبحوزة إثنين منهم 2 عصا "شومة").

عقب تقنين الإجراءات تم إستعدائهم وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب إعتراض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بركن السيارة أمام العقار محل، عملهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب باستخدام عصا وأحدثوا إصابته المشار إليها، وأضاف الأول بعدم قيامه بتحرير محضر لتدخل الأهالى والصلح بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.