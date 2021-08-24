شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يكرم الأولى على الثانوية العامة علمى رياضة ويهديها درع النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، بالطالبة عهد مصطفى الشرقاوى، الحاصلة المركز الأول في الثانوية العامة علمي رياضة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من نقباء الفرعيات، وكوكبة من كبار المحامين.

وأهدى نقيب المحامين درع النقابة للطالبة عهد، معبرا عن فرحته وافتخار جميع المحامين بها، قائلا:" هذه الاحتفالية تم إعدادها خصيصا، حتى نقول لكِ أن مكان الوالد رحمة الله عليه محفوظة وفخورين بكي، كما لو كان سيفتخر بكِ والدك، وحتى نعبر عن فرحتنا وافتخارنا بك، فأنتي صورة مشرفة لكل الشباب، ونحن مستعدين لتلبية طلباتك وقت ما تشائين وسنظل داعمين لك".

وأعربت الطالبة عهد عن سعادتها بهذا التكريم، وإنه شرف لها التكريم من نقيب المحامين رجائي عطية.

ويذكر أن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أرسل من قبل برقية تهنئة للطالبة عهد مصطفى الشرقاوي، لتفوقها وحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة علمي رياضة، مانحًا إياها جائزة مالية أبوية قدرها 20 ألف جنيه، ومتعهدا بالتكفل بمصاريفها الدراسية.







