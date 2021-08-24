شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا مشتركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تنفيذ القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بمشاركة طائرات متعددة المهام، وكواليس عودة البعثة المصرية من أفغانستان تنفيذا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بمشاركة طائرات متعددة المهام

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوى مشترك، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز (ميراج 2000 ، الرافال ، " F - 16" ) المصرية .

حياة المصريين خط أحمر.. عودة الجالية المصرية من أفغانستان تحمل دلالات هامة لحفظ الدولة لأمن وكرامة مواطنيها رغم صعوبة الأوضاع وسط سيطرة طالبان.. سياسيون: القيادة السياسية تضع سلامة المواطن أولوية

رحب عدد من نواب البرلمان والسياسيين، بعودة المصريين من أفغانستان، أمس الإثنين، وذلك عقب صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقلاع طائرة عسكرية من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولى السفارة المصرية فى أفغانستان والتى وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدادات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامه، مؤكدين أنها تدلل بأن المواطن المصرى واستقراره على رأس أولويات الدولة .

الصحة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا

وزعت وزارة الصحة منشور على هيئات وقطاعات الوزارة بضرورة التنبية على إلزام جميع العاملين بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل علي البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح.

رئيس الوزراء يلتقى مسئولى "سيمنس" لبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، حول تطوير صناعة الهيدروجين الاخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس" الألمانية، والمهندس عماد غالى، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة-مصر، وعدد من مسئولي الشركة.

التعليم تستعرض رحلة تصحيح امتحانات الثانوية العامة.. وتؤكد: تمت بثلاث طرق وتحققنا من تطابق الدرجات.. تقدير كل نموذج للأسئلة وفق نموذج إجابة معد.. وطارق شوقى: هذا الجيل سيقود مصر فى الجمهورية الجديدة.. فيديو

أكد الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أن التصحيح فى الثانوية العامة تم بثلاث طرق من خلال شركة بيرسون والمركز القومى للامتحانات إلكترونيا ويدويا وتم مطابقتها مع بعضها، قائلا إنه تم تصحيح نسبة 5% من كراسة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة لكل كنترول بشكل يدوى، أثناء تقدير الإجابات قبل إعلان النتيجة.

علماء الأزهر والإفتاء يؤيدون دعوة الرئيس لنشر الوعى والخطاب الروحى.. أزهرى: التلاقى بين الخطاب الأزهرى والخطاب الفنى أمر لا بد منه فى التوعية الصحيحة.. أمانة الإفتاء بالعالم: بناء الوعى واجب لمواجهة قوى الشر

في مداخلة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة قناة صدى البلد، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل لكل مشروعات تجديد الخطاب الديني في كافة المجالات، وأكد على دعمه الكامل لكل عمل فني يدعم تصحيح المفاهيم وتجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى دعمه الكامل لكل الأعمال الدرامية التي تنشر الفكر المستنير وتدعو إلى تجديد الخطاب الديني.

مجلس الوزراء ينفى تراجع الاهتمام الحكومى بمنظومة التعليم الفنى

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني.

التموين: إيقاف نظام صرف الخبز والسلع المدعمة الساعة 9 مساءً لأعمال الصيانة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، حيث سيتوقف النظام بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينين بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة صباح غدا الأربعاء.

تحيا مصر.. كواليس عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان.. رئيس البعثة: نشكر الرئيس السيسى وعشنا لحظات عصيبة وكدنا نتعرض للسرقة.. عضو بالبعثة: كنا غرقانين ونجونا.. ومدرس قرآن: الطلاب ودعونا بالبكاء

تحيا مصر؛ لم نشك لحظة أننا سنعود للوطن، وكنا على يقين ان القيادة المصرية برئاسة عبدالفتاح السيسى، لن تتركنا، كنا مثل الغرقى ووجدنا سبيل للنجاة، هكذا عبر أعضاء البعثة الأزهرية بأفغانستان عن شعورهم عقب عودتهم لأرض الوطن على متن طائرة حربية مصرية من مطار كابول حتى القاهرة.

رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر: زواج البارت تايم باطل

انتقد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الأسبق، وأمين عام الدعوة بالأزهر الشريف الأسبق، الدعوة لما يسمى زواج البارت تايم، قائلاً :"هذه المبادرات إنما هي مبادرات فاسدة وفاشلة لا أصل لها ولا فصل، حيث أن الزواج كما قال سبحانه وتعالى "مودة ورحمة"، والزواج أخذ الله على الزوجين أغلظ المواثيق فقال سبحانه وتعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا".

وزير المالية: مصر تدخل سوق "الصكوك السيادية" بالنصف الثانى من العام المالى الحالى.. إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر بالتعاون مع الأزهر والرقابة المالية.. ولجنة رقابية من العلماء وخبراء الاقتصاد

أكدت وزارة المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى؛ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

قصة طائرة أوكرانيا بعد تضارب أنباء اختطافها.. مسئول أوكرانى ينسج سيناريو الاختطاف الوهمى.. ويؤكد: مجهولون سرقوها من أفغانستان توجهوا لإيران.. وطهران تنفى: تزودت بالوقود وعادت إلى كييف.. وأواكرانيا: شائعات

تضاربت التصريحات الأوكرانية حول اختطاف طائرة تابعة لهذا البلد من أفغانستان، بعد أن أعلن نائب وزير خارجية كييف صباح اليوم، الثلاثاء، اختطاف طائرة تابعة لبلادهم من قبل مجهولين فى مطار كابل كانت حطت هناك من أجل إجلاء مواطنين أوكرانيين، مضيفا أن الخاطفين توجهوا بها إلى إيران.

ضحك ولعب وآيس كريم.. عناصر حركة طالبان يستكشفون العالم بعد السيطرة على كابل.. يتسابقون فى سيارات الملاهى ويستمتعون بممارسة الرياضة فى الجيم.. وقادة العالم تترقب قرارات الحركة.. فيديو وصور

بينما يحاول آلاف الأفغان الفرار من البلاد ويخشون على حياتهم وحقوقهم، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، واجتماعات قادة الدول لوضع حد للأزمة وإجلاء موظفيهم ومواطنيهم، وانتشار المشاهد الدامية التي طغت على كافة المدن الأفغانية من سقوط قتلى ونزوح مدنيين، وحالة ذعر انتشرت كالنار في الهشيم في أنحاء البلاد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لأعضاء الحركة حاملين أسلحتهم وهم يلعبون ويمزحون ويمرحون.

طقس الغد حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

هل يتسلم الزمالك درع الدورى الليلة حال الفوز على الإنتاج ؟.. اتحاد الكرة يرد

رد مسئولو اتحاد الكرة، على إمكانية تسليم درع الدورى لنادى الزمالك الليلة باستاد الدفاع الجوى حال فوزه على الإنتاج الحربى، وحسمه لقب الدورى العام لصالحه هذا الموسم.