شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة غدا لمدة 16 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهي "عين شمس الشرقية – شارع فريد سميكه ومتفرعاته – شيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – النزهة الجديدة بالكامل – ميدان الحجاز ومتفرعاته – منطقة جامع الفتح – ميدان الإسماعيلية – تريومف – منطقة الهايكستب"، وذلك لمدة 16 ساعة، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 25- 08- 2021 وحتى الساعة الثانية صباح يوم الخميس الموافق 26 – 08 – 2021، نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط 1500 مللى بشارع ترعة الجبل أمام موقف أتوبيس 43.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.