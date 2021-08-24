شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: رفع تعليق القدوم المباشر للمقيمين.. تشمل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، فى القنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأشار مكتب التمثيل العمالى بالرياض، فى بيان، إلى قيام وزارة الخارجية السعودية بإصدار تعميماً بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتى لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأوضح الملحق العمالى كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض: أن القرار يسرى على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتى لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة ، على أن يلتزم الوافد بالاجراءات الاحترازية المعمول بها فى المملكة.

وقال الملحق العمالى: إن مذكرة وزارة الخارجية لم تشير إلى ماهية هذه الإجراءات حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تكون المكوث فى المنزل لمدة 7 أيام متوالية وعدم الخروج من المنزل إلا للتوجه إلى مقار الفحص المعتمدة للتبين من سلبية مسحة الوافد المصرى، وبناء على سلبية المسحة يحق للمواطن الذهاب إلى العمل ودخول كافة الأماكن التى يتطلب فيها إبراز تصريح توكلنا.

وشدد الملحق العمالى على أن الوافد المصرى المخالف للتعليمات الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدة المكث فى المنزل قد تعرض المواطن للغرامة المالية التى قد تصل إلى 10000 آلاف ريال سعودى، والترحيل، لذا يتوجب على المواطن اتباع كافة الإجراءات والتعليمات.