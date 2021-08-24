شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تمويل 61 مشروعا داخليا بمركز تطوير الفلزات من ميزانية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة مركز بحوث وتطوير الفلزات، اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د.وليد الزواوي، أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د.عماد عويس رئيس المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة في دعم البحث العلمى في مصر.

ومن جانبه، استعرض د.عماد عويس المشروعات التعاقدية الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصناديق وزارة البحث العلمى، وكذا المشروعات الداخلية بالمركز، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة علي تمويل عدد 61 مشروع داخلى من ميزانية المركز لعام 2020 – 2021 موزعة على الشعب الأربع بالمركز (الفلزات ـ المواد المتقدمة ـ الخامات ـ التصنيع)، مضيفاً أنه تم توقيع عدد ( 3 ) إتفاقيات دولية جديدة بين المركز وكلٍ من: معهد التكنولوجيا النظيفة بجامعة يونجنام – كوريا الجنوبية، وكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوجيا - نيروبي – جمهورية كينيا، والجامعة الكازاخية البحثية التكنولوجية ( ساتبايفا ) بكازاخستان.

وفي مجال التدريب، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المركز ومركز التنمية الإدارية للتدريب، لافتاً إلى أنه تم رفع القدرات الفنية لأعضاء هيئة البحوث والإخصائيين الفنيين، حيث تم تنظيم دورات تدريبية حول عمليات البحث عن براءات الاختراع ، والاتصال البحثي لمبرمج الاتصال العلمي، بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية فى مجال هندسة علم المواد؛ بهدف رفع كفاءة المهندسين فى تخصصاتهم، والتعرف على أحدث التطورات العلمية بها.

كما تم تنظيم العديد من الندوات، منها: ندوة بعنوان "تعميق التصنيع المحلى فى مجال الصناعات المنزلية "، وكذا ورشة عمل بعنوان "التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا فى مجال تعميق التصنيع المحلى فى المنتجات المعدنية فى الصناعة المصرية"، وكذا ورشة عمل عن المواد المتقدمة ودورها فى التنمية المستدامة، كما شارك المركز في ورشة عمل بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، فضلاً عن تسجيل برءاة اختراع للدكتور/ إبراهيم غياض تحت عنوان : "جهاز محمول لتوليد هيبوكلوريت الصوديوم (الكلور السائل).

وافق المجلس على إنشاء قسم البطاريات بحضانة شعبة المواد المتقدمة.

كما وافق المجلس على إضافة تخصص المناجم إلي قسم التقييم والتوصيف مع تعديل الاسم إلي مناجم وتقييم الخامات.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات.