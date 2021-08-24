شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستكمل تطوير عدد من شوارع العمرانية لاستيعاب حركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت أجهزة محافظة الجيزة، أعمال تطوير المحاور الرئيسية والفرعية بنطاق حى العمرانية، ضمن تنفيذا الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، حيث تم استكمال إزالة الأرصفة والتوسعة والبدء بتركيب البلدورات الخرسانية بشارع ناصر الثورة من شارع الهرم.

كما تم استكمال تركيب البلدورات الخرسانية بشارع استديو الأهرام المتفرع من شارع الهرم، وتركيب البلدورات الخرسانية والبدء بتركيب بلاط الانترلوك بشارع الهنيدى من شارع الهرم، كذلك تركيب بلاط الانترلوك بشارع شكرى من شارع الهرم.

وتم البدء بإزالة الأرصفة وتوسعة شارع السادات من شارع الهنيدى، كما تم استكمال إزالة الأرصفة وتوسعة شارع عدوى سليم من شارع ترعة الزمر تمهيدا لرصف الشارع، وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

وفى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتحسبن مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الواحات البحرية، وبمتابعة الدكتور صبرى شاكر رئيس مركز الواحات البحرية تم رفع مخلفات القمامة من شارع مقابر الباويطى، وشارع الحاج وطنى وشارع محطة الوقود، وشارع الجميعة، وشارع مسجد سيد عيسى وتم تفريغ صناديق القمامة بنطاق مركز الواحات، وتم قص وتهذيب الاشجار بمدخل المدينة وايضا بحديقة الطفل للحفاظ على المظهر الحضارى والشكل الجمالى.

وأجرى رجال الانارة صيانة 15 كشاف ليد بمدينة الباويطى، وجار أعمال الحفر بالجزيرة الوسطى لوضع أعمدة زينة وإحلال وتجديد بعض الأعمدة.

كما شنت قرية منديشة حملة نظافة شملت رفع مخلفات القمامة من شارع محمد الدرة والطريق الرئيسى وشارع مركز الشباب، وتمت جريد وتمهيد مدخل طريق الجفارة وشارع وحدة المطافئ وطريق مجدى عبد الفتاح.











