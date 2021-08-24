شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية: كلمات الرئيس عن الفن والتعليم تعكس أولوية الدولة المصرية في رفع الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر إن كلمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضايا الوعي والفن والتعليم، وإعلانه دعم الموهبة والإبداع، هي رسالة طمأنينة للمجتمع المصري".

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن المبادرة تعكس أولوية الدولة المصرية في رفع وعي المواطن والمجتمع من خلال الاهتمام بالفن والتعليم، كما تؤكد حرص سيادته على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة".

جاء ذلك خلال تعقيبه، اليوم الثلاثاء، على مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء أمس الاثنين، في برنامج "صالة التحرير" بقناة صدى البلد، والتي أعلن خلالها الرئيس السيسى، دعمه للكاتب عبدالرحيم كمال في إنتاج المزيد من الأعمال التاريخية والفنية التي تسهم في تعزيز الوعي لدى الشخصية المصرية.