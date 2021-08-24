شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تحيى الرياضيين المشاركين فى الألعاب البارالمبية: يستعدون لصنع التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، عن تمنياتها بالتوفيق للرياضيين المشاركين فى الألعاب البارالمبية فى العاصمة اليابانية طوكيو، والتى بدأت اليوم الثلاثاء، وطالبت بالدفاع عن حقوق ذوى الإعاقة مطالبة بدمج 1.2 مليار شخص من ذوى الإعاقة فى العالم.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"حظاً موفقاً للرياضيين الرائعين الذين يحلمون بأحلام كبيرة ويعملون بجد ويستعدون لصنع التاريخ فى الألعاب البارالمبية فى طوكيو، بينما نحييهم، دعونا ندافع عن الرؤية وإمكانية الوصول والإدماج لـ 1.2 مليار شخص من ذوى الإعاقة فى العالم".



غادة والى

منافسات دورة الألعاب البارالمبية تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، حيث يقام الحفل فى استاد اليابان الوطني الذي استضاف حفل افتتاح أولمبياد طوكيو منذ أسابيع.

وتشهد دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 عددا قياسيا من مشاركة السيدات الرياضيات، إذ تمثل نسبة مشاركة السيدات 40.5% من إجمالي المشاركين، مما يمثل ألفا و782 سيدة رياضية، مقارنة بالسيدات المشاركات في ريو دي جانيرو 2016 التي مثلت نسبتهن 38.6% بإجمالي ألف و617 سيدة مشاركة.

وشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس.

وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.