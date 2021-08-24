شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: معلمون وموجهون شاركوا فى وضع أسئلة الثانوية والسؤال يحتاج 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أنه تم تصحيح نسبة 5% من كراسة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة لكل كنترول بشكل يدوى، أثناء تقدير الإجابات قبل إعلان النتيجة.



وكشف مدير المركز فى فيديو تم بثه، على موقع الوزارة: كيفية وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، قائلا: تم الاستعانة بعدد كبير من الموجهين والمعلمين فى الميدان لأنهم أكثر خبرة فى تفاصيل المنهج الدراسى، موضحا أن صناعة بنك الأسئلة يبدأ من وضع ما يسمى بمخطط التقييم حيث يتم الاستعانة بما يسمى بنواتج التعلم من مركز المناهج وهى الأشياء التى يجب على الطالب اكتسابها أثناء التعلم فى المنهج الدراسى، ويتم وضع نواتج التعلم فى نموذج التقييم ويتم تحديد آلية قياس هذه النواتج وفى نفس الوقت ما هى الأسئلة التى تناسب نواتج التعلم، ثم يتم استدعاء المعلمين ومنحه ضوابط قياس نواتج التعلم ثم يقوم المعلم بالتفكير فى سؤال لقياس هذه النواتج دون أن يكون نصا من الكتاب لأن الطالب مسموح له بدخول الامتحان بكتاب المدرسة.



وشدد مدير المركز القومى: بعد كتابة السؤال الذى يقيس نواتج التعلم يتم تسليم السؤال إلى عضو يسمى برئيس المادة، يمنحه لشخص يسمى مراجع لمراجعته أما أن يقره أو يعدل فيه أو يرجعه إلى معد السؤال، لحين التأكد من أن السؤال فى صورته النهائية، ثم يدخل السؤال على الكمبيوتر ثم يتم طباعته وعودته للمراجع للتأكد من كتابته بشكل صحيح ثم يوضع على سيستم بنك المعرفة، قائلا: وضع سؤال فى مادة يتطلب من يومن حتى 3 أيام شغل.

وأوضح رمضان محمد، أن السؤال فى بنك المعرفة ثروة كبيرة، موضحا أن مئات الأساتذة اشتركوا فى وضع هذه الأسئلة، مشيرا إلى أن السؤال الذى يتم استخدامه يخرج من بنك الأسئلة، موضحا أن هناك استثمار كبير فى بنوك الأسئلة، مشيرا إلى أن استخدام التابلت فى الامتحان سيكون أكثر سلاسة فى عملية التصحيح ورصد الدرجات وبناء الأسئلة ووصلها إلى الطلاب فى الامتحانات.

وذكر مدير المركز، أن ما حدث فى التصحيح سيتم تكراره فى تظلمات الطلاب على النتيجة وجيل الثانوية العامة رغم الاختلاف فى المجاميع ولكن معظم الطلاب سوف يحصلون على مقاعد فى الجامعة.

وتابع رمضان، أن التصحيح فى الثانوية العامة تم بثلاث طرق من خلال شركة بيرسون والمركز القومى للامتحانات إلكترونيا ويدويا وتم مطابقتها مع بعضها، قائلا: مش هنسيب مشكلة غير لما نحلها وأى طالب له حق سوف يحصل عليه، موضحا أن المركز القومى للامتحانات بذل جهد كبير فى بناء الأسئلة للمرحلة الثانوية وسيتم خلال الفترة المقبلة بناء بنوك للمرحلة الإعدادية.

من جانبه وجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، قائلا: هذا الجيل سوف يقودوا مصر فى الجمهورية الجديدة بعد التحرج من الجامعة ولازم يكونوا فخورين جدا لأنه تعلموا بشكل جديد.