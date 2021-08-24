محافظ الجيزة يتفقد محاور المنصورية والمريوطية والسادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددا من المحاور المرورية المهمة الجاري تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة بها للوقوف علي نسب التنفيذ والإسراع من وتيرة الأعمال.

وشملت جولة المحافظ، متابعة الحالة العامة لمحور المنصورية موجها بضرورة الحفاظ على النظافة الدورية للمشى السياحي بالجزيرة الوسطى للطريق لتحقيق عوامل الاستدامة والحفاظ على أعمال التطوير التي نفذتها المحافظة وإجراء الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأرصفة والبلدورات.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق البر الغربي والشرقي لطريق المريوطية سواء القطاعات المتبقية بأحياء الهرم والطالبية وحتى أعمال التطوير للطريق والرصف بدءا من كوبري ميت رهينة حتى منشأة دهشور بطول 6 كم بمركز ومدينة البدرشين.

وشهدت جولة المحافظ، بحي الهرم التوجيه بسحب تراخيص عدد 4 سيارات بامب وتوقيع الغرامات المقررة قانونا عليهم لقيامهم بتسييل مواد خرسانية مسلحة أثناء سيرهما علي الطريق الأمر الذي تسبب في إحداث ضرراً لطبقة الرصف بإحدى القطاعات بالطريق.

وخلال تفقده كوبري المريوطية الجديد، وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تركيب الفواصل المعدنية للكوبري بالتوازي مع تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بجانبي الطريق الواقع أسفل الكوبري بنطاق شارع ترسا لتتكامل المنظمة المرورية بذلك القطاع.

وشدد المحافظ، على رئيس حي الطالبية خلال تفقده محور محمد أنور السادات برفع السيارات المتهالكة الموجودة أسفل الكوبري بنطاق شارع ترسا لما تمثله من مظهرا غير حضاري.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.