خنقه بـ"كيس بلاستيك" وقطَّع جثته.. الداخلية تكشف ملابسات قتل حلاق لشقيقه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على أجزاء آدمية بمنطقة إمبابة بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.

و أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة (حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر (حلاق، مقيم بذات العنوان.

وقال المتهم إنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه "المجني عليه" وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك قام باستدراجه لشقة قام باستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على مبلغ مالي.

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقي الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك) والمسروقات (مبلغ مالي- هاتف محمول المجني عليه) وقرر بإنفاقه باقي المبلغ في سداد ديونه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.