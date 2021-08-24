حلق شعرها.. ضبط عامل لقيامه بالتعدي على والدته بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تضرر سيدة من نجلها لقيامه بالتعدي عليها.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (إبني حلقلي شعري وطردني من البيت) متضمناً تضرر سيدة من نجلها لقيامه بقص شعرها والتعدي عليها بالضرب وطردها من منزلها.

بإجراء التحريات تبين أن السيدة التي تظهر بمقطع الفيديو (ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) وبسؤالها قررت بتضررها من نجلها (عامل – مقيم بذات الناحية) لقيامه بالتعدي عليها على النحو السالف الإشارة إليه، وقيامه بإجبار شقيقته على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدها بعدم طلب الطلاق من زوجها على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وأن والدته تم قص شعرها بمعرفة "مصفف شعر" ، وعلل ادعاء والدته بذلك لرغبتها بتطليق شقيقته والإقامة بالمنزل سكنهم ، وأن شقيق والدته "نقاش – مقيم بذات الناحية" هو من قام بتحريض والدته للتشهير به ونفى قيامه بالتحريض.

باستدعاء خال المتهم وسؤاله أيد ما جاء بالفيديو وأقوال شقيقته ونفى قيامه بالتحريض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.