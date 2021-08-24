"ضربوه بالشوم".. مباحث أكتوبر تكشف كواليس فيديو اعتداء خفراء على طالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" لمشاجرة بسبب ركن سيارة بمدينة 6 أكتوبر.

المتابعة الأمنية بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمشاجرة بسبب ركن سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تبين بالفحص عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر فى هذا الشأن، وأسفرت جهود المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، ومعاونه الرائد إبراهيم حسن عن تحديد طرفى المشاجرة وهما طالب مصاب بسحجات بالرقبة و3 خفراء بالعقار محل الواقعة، عثر بحوزة اثنين منهم 2 عصا "شومة".

عقب تقنين الإجراءات تم استدعائهم وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب اعتراض الخفراء على ركن الطالب لسيارته أمام العقار محل عملهم.

تطورت المشادة إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب باستخدام عصا وأحدثوا إصابته المشار إليها، وأضاف الأول بعدم قيامه بتحرير محضر لتدخل الأهالى والصلح بينهم.