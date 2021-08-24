3 وفيات و7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث موقع تحت الإنشاء في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء ضحايا حادث انهيار سقالة بموقع تحت الإنشاء بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

الحادث أسفر عن مصرع كل من:

شعبان أحمد محمد 40 سنة.

بدري محمود سيد 43 سنة.

فيما أصيب 8 آخرين -فارق أحدهم الحياة لاحقا- وهم كل من:

عبدالقادر جودة عبدالفتاح 59 سنة.

هلال كامل خضر 56 سنة.

أشرف عيد عبدالعظيم 41 سنة.

أحمد رمضان زكي 30 سنة.

وشقيقه شعبان 40 سنة.

محمد عبدالله علي 40 سنة.

مصطفى سعيد مصطفى 42 سنة.

وأحمد محمد أحمد 37 سنة.

ويعمل القائمون على الموقع تنسيقًا مع الأجهزة المعنية على تمشيط المكان بحثا عن ضحايا جدد، حسب ما أظهرته صور فوتوغرافية من موقع الحادث.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة نجحت في إنقاذ عاملين اثنين جراء الحادث.

وكشف الفحص الطبي المبدئي استقرار حالة العاملين الصحية، وسط جهود متواصلة للبحث عن ضحايا جدد.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار حفرة داخل موقع إنشاء كوبري ونفق -تنفيذ شركة المقاولون العرب- بطريق الواحات.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتحديدًا قبل البوابة الثانية لمدينة دريم لاند مدعومين بفرق إنقاذ بري.

وتم انتشال جثتي شخصين و٨ مصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.