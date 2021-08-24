إلغاء مجازاة أستاذة الأمراض المتوطنة بجامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس جامعة القاهرة المتضمن مجازاة أستاذ بقسم الأمراض المتوطنة بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة بعقوبة اللوم عام ٢٠١٩ ، لما نسب اليها من مخالفة، وذلك لبطلان التحقيق الذي أُجري معها.

وتنعي الطاعنة على القرار الطعين بمخالفة القانون والانحراف في السلطة وبطلان التحقيق الذي أجري معها، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وثبت للمحكمة، أنه صدر بناء على تحقيق أجري مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق، ولما كان المحقق الذي أجرى التحقيق مع الطاعنة ليس عضواً بهيئة التدريس بتلك الجامعة وإنما يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بها ، فمن ثم يصبح التحقيق الذي باشره مع الطاعنة قد وقع باطلاً، لمخالفته لحكم المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات.