ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد طوابع الدمغات وترويجها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تقليد طوابع الدمغات وترويجها بالقاهرة.

أفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، زوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة بممارسة نشاطاً إجرامياً في ترويج العديد من طوابع الدمغة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية" ، مستغلين مكتبة ملكهم كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى في ترويج تلك الدمغات على المواطنين مقابل مبالغ مالية وبيعها على أنها صحيحة بقصد التربح من وراء ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (كمية من الطوابع "فئات مختلفة").

بمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج الطوابع المقلدة على المواطنين المترددين على المكتبة ملكهما وأضافا بتحصلهما عليها من خلال (إحدى السيدات ، نجلها).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما وعثر بمسكنهما على (كمية من الطوابع "فئات مختلفة" – عدد 3 جهاز حاسب آلى - طابعة).

بفحص الطوابع المضبوطة المشار إليها تبين أنها مصطنعة بالكامل ومقلدة كلياً ، وبفحص أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من صور طوابع الدمغات المقلدة المضبوطة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.