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القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بمشاركة طائرات متعددة المهام

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القاهرة - سامية سيد -  

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوى مشترك، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز (ميراج 2000 ، الرافال ، " F - 16" ) المصرية  .

حيث تضمن التدريب قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو وذلك بإشتراك طائرة التموين فى الجو الفرنسية طراز (MRTT) .

 

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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