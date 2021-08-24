شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتيجة الثانوية العامة تمت وفق آليات محكمة وتأمين كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، خطوات التحقق من جودة البيانات أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنها شملت التحقق من مطابقة بيانات الطالب ومطابقة الغياب والحالات المميزة مع قاعدة البيانات وحالات التصحيح الخاصة واستلام البيانات النهائية للحالات العادية والتحقق من المسح الضوئى لأوراق طلاب المستشفيات والسجون والتحقق من تطبيق قرارات الشئون القانونية على الطلاب المخالفين، لافتا إلى أن نتائج الطلاب فى السجون والمستشفيات كانت ممتازة.

وأضاف مدير المركز فى فيديو تم بثه، على موقع الوزارة: أنه تم التحقق من عدم وجود تداخل لبيانات أى طالب ومن أكواد الأسئلة ومدى درجات الاختبارات فى كراسة الإجابة، قائلا: وراء النتيجة التى تم إعلانها آليات محكمة جدا وتأمين كبير وأعضاء متخصصين.

وشدد مدير المركز القومى، أن الكمبيوتر الذى تم التصحيح عليه إلكترونيا تضمن بيانات الطالب وكود الامتحان والنموذج الذى تم التصحيح وفقا له، ويظهر درجة كل سؤال للمصحح، والتصحيح تمت وفق 3 احتمالات " صفر للسؤال اللى إجابته خطأ أو درجة أو درجتين" والكمبيوتر هو اللى يجمع ويطرح.

وأوضح رمضان محمد، أن التصحيح تم من خلال فريقين وبعد انتهاء التصحيح كانت نسبة التطابق بين الفريقين فى درجات الطلاب 100%، موضحا أن هناك بعض المشكلات ظهرت فى التصحيح منها كتابة أرقام جلوس خطأ من قبل الطلاب، وبالتالى كان يظهر للطالب درجتين وتم الرجوع إلى الورق الفعلى لهذه الحالات بشكل منفرد.

وأوضح أن أوراق الإجابات جاء من مختلف المحافظات ثم دخل مرحلة السكانر" بعد مراجعته وتصويره وظهور الصور الإلكترونية تم النظر للجزء الأعلى من ورقة الإجابة الذى يحتوى على بيانات الطالب للتحقق منها ثم الإجابات ثم يتم تركها للكمبيوتر لمنحها درجات حسب نموذج الإجابة المخصص لكل نموذج أسئلة ثم مطابقة نتيجة المركز القومى للامتحانات مع نتيجة ودرجات شركة بيرسون.