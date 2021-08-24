شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة: معهد الطاقة البريطانى يوصى بتعميم مشروع "نظم الخلايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، أن مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المصري حصل على المركز الأول من معهد الطاقة البريطاني، والذى أوصي بتعميم النموذج المصري في كافة بلاد العالم، لأننا وصلنا إلى تطبيق المشروع في مباني آثرية وفنادق ومدارس ومشروع سكن مصر وفي مطار القاهرة، ونوعنا بشكل كبير جدا.

وأضاف في حوار ينشر لاحقًا في ”الخليج 365”، أنه تم تطبيق مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، في 15 محافظة بعدد 115 محطة، وقرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زيادة مدة المشروع عام ونصف في مصر وهذا على غير العادة.

وكان "معهد الطاقة البريطاني" أعلن خلال احتفاله، ضمن المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020، عن فوز مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV" الذي نفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

وتم اختيار المشروع المصري من بين أكثر من 120 مشروعا مقدما من 29 دولة تضمنت أستراليا والولايات المتحدة وكندا وهونغ كونغ وماليزيا والهند وباكستان ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، حيث قدم المشروع المصري نموذجاً لأفضل الممارسات على مستوى العالم لنشر نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على اسطح المنشآت.