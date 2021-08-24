شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تستخرج محفظة نقدية لاستقلال المترو بدلا من التذاكر الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج ما يسمى بالمحفظة النقدية أو الكارت الذكى المشحون بمبالغ مالية لاستخدامها لاستقلال خطوط المترو بدلا من التذاكر الورقية التي يستخدمها ركاب الرحلة الواحدة، وذلك في خطوات محددة خلال التقرير التالى:

1ـ التوجه لأحد شبابيك التذاكر بأى محطة من محطات المترو.

2ـ شراء كارت ذكى بعد دفع رسوم قيمتها 25 جنيها.

3ـ الكارت الذكى تشحن عليه المحافظ النقدية بمالغ مالية تبدأ من 20 حتى 400 جنيه.

4ـ الكارت الذكى الذى تشحن عليه المحافظ النقدية يكون لحامله (بدون اسم).

5ـ المحافظ النقدية أو الكارت الذكى الذى يستخرج بهذا الأسلوب يمكن استخدامه من قبل أكثر من شخص.

6ـ بعد شحن الكارت الذكى بأى مبالغ مالية يتم الحصول عليه في الحال.

7ـ يتم استخدام هذا الكارت في استقلال خطوط المترو حتى نفاذ قيمة المحفظة النقدية المشحونة عليه.

8ـ بعد نفاذ قيمة المحافظ النقدية المشحونة على الكارت الذكى يتم إعادة شحنه مجددا من أحد شبابيك التذاكر بأى محطة.