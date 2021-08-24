شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة عن عودة المصريين من أفغانستان: القيادة السياسية تهتم بأبنائها أينما كانوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، التحية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلا :"تحية كبيرة لأبى العزيز الشيخ أحمد الطيب حيث تربطنى بأبى العزيز علاقة عائلية وربنا يمده بمزيد من البركه والصحة ونحن فى تواصل مستمر".

وأضافت وزيرة الهجرة خلال لقاء بعنوان "مكافحة الهجرة غير الشرعية.. بمفهوم جديد"، وذلك بجامعة الأزهر، في إطار افتتاح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، برنامج سفراء الأزهر "أونلاين": "تحية كبيرة لقيادتنا السياسة وكلنا سعدنا لاجلاء البعثة الأزهرية فى أفغانستان وأبناء الجالية هناك وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بأبنائها أينما كانوا".

وأكدت وزيرة الهجرة أن نجاح الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية نجاح ترجع القيادة السياسية الفضل فيه للتعاون والتكاتف بين كافة أجهزة الدولة من كافة الوزارات والأزهر والكنيسة، مؤكدة :"احنا شعب متدين وكلمة الأزهر والكنيسة لها تأثير خاص علينا"

وتابعت : نجاح إعلان الدولة بعدم خروج أى مركب هجرة غير شرعية عام 2019 نجاح لأجهزة الدولة المصرية بأكملها".