شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الماسح الضوئى صحح 12 ألف ورقة فى الساعة بامتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إن رحلة تصحيح امتحانات البابل شيت بالثانوية العامة بدأت بالتأكد من بيانات الورقة الامتحانية للطالب بعد مراجعتها من قبل الأعضاء داخل الكنترول، ثم تأتى الخطوة الأولى وهى دخول ورقة البابل شيت على جهاز الماسح الضوئى" السكانر"، موضحا أن عدد الأجهزة كان كبير وسرعتها كبيرة، قائلا: تصحح 12 ألف ورقة فى الساعة وفى 8 ساعات تصحح قرابة 120 ألف ورقة من البابل شيت وبعض هذه الأجهزة يصحح 90 ألف ورقة، قائل: نتحدث على تصحيح قرابة 6 ملايين ورقة امتحانية بالثانوية العامة.

وأضاف مدير المركز فى فيديو تم بثه، على موقع الوزارة: بمجرد دخول الورق على المساح الضوئى يتم تصويره وبسرعة عالية جدا وتسجيله وكل ورقة بها باركود للتعرف على قاعدة البيانات ثم بعد ذلك وبعد الانتهاء من الماسح الضوئى يعود الورق إلى الكنترول للاحتفاظ به، ومن ثم نسخة حقيقية وأصلية من ورقة الإجابة بعد تصحيحها بجانب النسخة الإلكترونية.

وأوضح مدير المركز القومى، هناك قاعدة مركزية للتصحيح داخل الكنترول وكانت إجابات الطلاب واضحة ولا يوجد شطب كثيرا، لافتا إلى أن التصحيح كان هناك أعضاء مدخلين بيانات وعددهم قرابة 375 عضوا.