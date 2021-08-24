شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: البابل شيت للثانوية تمت مراجعته بدقة قبل تصحيحه للتأكد من بيانات الطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إن المركز القومى تم إنشائه 1990 يتكون من 5 أقسام علمية، منها قسم تطوير الامتحانات وهو أهم قسم وهو معنى بإعداد الامتحانات ووضع سياسات التقويم فى مصر وبناء بنوك الأسئلة ونجح المركز خلال السنوات القليلة الماضية فى بناء بنوك أسئلة للصفوف من الأول الثانوى حتى الثالث الثانوى.

وتابع مدير المركز فى فيديو تم بثه، لدى المركز قرابة 70 أستاذ جامعى وهناك معلمين شاركوا فى بناء بنوك الأسئلة للثانوى العام وأيضا فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك طريقتين للتصحيح الإلكترونى ولو تم إجراء امتحانات الثانوية العامة على التابلت كان التصحيح هيكون أسهل وله شكل أخر، والتصحيح من خلال البابل شيت.



وأوضح مدير المركز القومى، أن رحلة تصحيح امتحانات الثانوية العامة" البابل شيت هذا العام" تمت بعد إعداد كنترولات مصغرة على مستوى القطاعات الـ 11 قطاع وكل قطاع تم الاستعانة بـ" 10 أفراد داخل الكنترول المركزى بالمدينة التعليمية بأكتوبر والتى تم فيها تصحيح امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه هؤلاء الأعضاء قاموا باستلام الأوراق ويتم مراجعتها ورقة ورقة وبدقة للتأكد من أرقام الجلوس وسلامتها ورقم كود الاختبار، قائلا: إذا كان هناك مشاكل فى كود الاختبار يتم التواصل مع الكنترول الأصلى لتصوير ورقة الأسئلة الخاصة بالطالب لكتابة رقم الكود الذى يتم فيه تصحيح الامتحان.