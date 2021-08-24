شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تنتهى من تنفيذ 1750 وحدة بـ"سكن لكل المصريين" بمدينة 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1750 وحدة سكنية بـ"سكن لكل المصريين – منخفض الدخل" بمدينة 15 مايو، وبدء العمل بمرحلة جديدة بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 1 – منخفض الدخل" بمنطقة النرجس، لافتاً إلى أن إجمالي الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة حتى الآن بلغ نحو 23163 وحدة سكنية، بجانب رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بعدة مناطق بالمدينة، وتنفيذ أعمال المرافق بالمناطق الحديثة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الميسر والملائم لفئات الدخل المختلفة.

وأشار إلى أنه جارٍ بالمدينة تنفيذ مشروع "زهور مايو" بمساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائرى كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية سابقاً، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجابهة أخطار المناطق العشوائية، حيث يشمل المشروع تنفيذ 42 عمارة سكنية و834 حظيرة نموذجية ومحطات تجميع ومنطقة للمخازن داخل سور لخدمة المنطقة.

من جانبه، أشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه جارٍ تنفيذ سوق تجارية وحضانة نموذجية بمنطقة الـ290 فدانا وملعب خماسى بمنطقة الـ90 فدانا، وتنفيذ مركز طبى وحضانة وسوق تجارية بمنطقة زهور مايو، وذلك ضمن المشروعات الخدمية التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة.

وقال المهندس السيد همام: في قطاع المرافق، جارٍ إحلال وتجديد وتنفيذ مشروعات شبكات المياه والصرف والرى للمرحلة الثالثة وامتداد المدينة، وتنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحى والرى والطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعى الـ290 فداناً ومنطقة زهور مايو، بجانب تصميم محطة مياه لتغذية التوسعات الجنوبية والمدينة بطاقة 250 ألف م3 / يوم، وتنفيذ رافع مياه منطقة الـ290 فداناً بطاقة 216م3/ساعة، لافتاً إلى أنه سيتم تغذية التوسعات الشرقية " منطقتي ( الـ290 فدانا – الـ120 فدانا) بخط مياه مستقل بطاقة 100ألف م3/ يوم من توسعات محطة كفر العلو، بجانب تنفيذ رافعين للمياه لتغذية مناطق الإسكان الاجتماعي (90 و 120 و 50 ) فدانا ومنطقة التوسعات الشرقية الـ290 فدانا بقيمة تقديرية 183 مليون، وكذا تنفيذ رافع صرف وخطوط انحدار لمنطقتي (120 - 50) فدانا.

وأوضح المهندس السيد همام، أنه فيما يتعلق بالطرق، جارٍ الانتهاء من تنفيذ طرق منطقة الـ290 فدانا، وجارٍ البدء في تنفيذ طريق يربط بين المنطقة والطريق الدائرى بالمدينة ويمر بمنطقة زهور 15 مايو، بجانب تنفيذ أعمال تطوير جزيرة طريق الأوتوستراد والذى يعتبر الواجهة الرئيسية للمدينة، ورفع كفاءة مدخل المدينة (الشمالى – الجنوبى – الامتداد )، مضيفاً أنه جارٍ استكمال رفع كفاءة المرحلتين الأولي والثانية والمجاورات (33 ,32 ,35 ,36) بالمرحلة الثالثة، وإعداد الطرح الخاص برفع كفاءة المنطقة الصناعية الأولى و مجاورات امتداد المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء مناطق 90 , 50 , 120 فداناً "عمارات الإسكان الاجتماعي ومنطقة الـ100 فدان أراضى الإسكان الاجتماعى ومنطقة الـ290 فدانا، ومنطقة الزهور، مضيفاً أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ شبكة تليفونات مناطق الـ (120 ,50، 290) فدانا، وجارٍ تنفيذ شبكة تليفونات منطقة الزهور.