شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة: إجراءات قانونية ضد العاملين الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا، فضلا عن إيقاف وزارة التموين نظام صرف الخبز والسلع المدعمة الساعة 9 مساءً لأعمال الصيانة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل 512 أسرة من منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة إلى وحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مفاجئة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أكدت وزارة المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى؛ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألف و421 نسمة بزيادة قدرها ربع مليون نسمة خلال 50 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

حرص التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى على جمع متعلقاته من القلعة الصفراء بعد نهاية مباراة الطلائع بالأمس والتى ضمنت بقاء الدراويش فى بطولة الدوري بشكل رسمى، ليغادر الإسماعيلية بعد إتفاقه مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على عدم لعب المباراة الأخيرة أمام سيراميكا والمقرر لها السبت المقبل بعد نهاية رحلته مع الإسماعيلى وتوقيعه لبيراميدز.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

تلقى اتحاد الكرة، خطابا من أرسنال الإنجليزى يؤكد فيه أنه لم يحسم حتى الأن مصير محمد الننى لاعب الفريق من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل وتحديدا فى الفترة من 30 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل.

يتلقى أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، العزاء في والدته، التى توفيت في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، مساء غدا من الساعة 7 إلى 10 بساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الإنتاج الحربى باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

كشفت تقارير صحفية، عن موعد الظهور الأول للنجم الفرنسي كيليان مبابي، بقميص ريال مدريد الإسباني، بعد إتمام إنتقاله بشكل رسمي إلي الملكي هذا الصيف.

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكماَ قضائياَ بالخلع بين زوجين أجنبيين "سوريين"، وذلك بعد فشل محاولات الصلح بينهما من جانب مكتب التسوية، حيث أكدت الزوجة أنها تبغض زوجها وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" على أول لقاح لفيروس كورونا من شركة فايزر Pfizer-BioNTech ، وسيتم تسويقه الآن باسم كوميرناتي Comirnaty ، للوقاية من كورونا لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر، بعد ان منحت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية الموافقة الكاملة للقاح، وذلك وفقا لما ذكره موقع FDA

توفر جامعة مصر للمعلوماتية التى تأسيسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعليم وبحث علمي على مستوى عالمي، لتكون مركزًا لتطوير القدرات البشرية المتميزة في المجالات الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى المحروسة جولة جديدة من الصراع النارى بين الأهلى والزمالك على التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، وستكون الجولة 33 للإيجيبشن ليج اليوم شاهدة على مواجهة ساخنة بين الزمالك والإنتاج الحربى وبين الأهلى والجونة فى صراع القمة ، ومواجهة حامية فى صراع القاع بين وادى دجلة وسيراميكا والاتحاد السكندرى مع البنك الأهلى..

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم بيع 60 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما قام ما يزيد على 4300 عميل بسداد مقدمات الحجز.

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" على أول لقاح لفيروس كورونا من شركة فايزر Pfizer-BioNTech ، وسيتم تسويقه الآن باسم Comirnaty ، للوقاية من كورونا لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر، بعد ان منحت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية الموافقة الكاملة للقاح، وذلك وفقا لما ذكره موقع FDA.

يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات طرق التظلم على نتيجة الثانوية العامة، 2021، بعد فتح وزارة التربية والتعليم باب التظلمات منذ السبت الماضى 21 أغسطس الجارى.

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان استدامة الأصول، وكذلك استمرار أداء الخدمات الصحية للمرضى بجودة عالمية.

أعلنت محافظة القليوبية، فى بيان رسمى، إصابة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بفيروس كورونا، موضحة أن حالته مستقرة ويتماثل للشفاء، ويخضع لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا.

وزعت وزارة الصحة منشور على هيئات وقطاعات الوزارة بضرورة التنبية على إلزام جميع العاملين بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل علي البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، حيث سيتوقف النظام بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينين بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة صباح غدا الأربعاء.

توجه الدكتور شوقى أبوزيد ، رئيس البعثة الأزهرية بأفغانستان، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوجيهاته بتأمين البعثة المصرية وإعادتنا إلى أرض الوطن، موضحا أن البعثة كانت تقوم بعملها إلي أن حدث من هجوم طالبان علي العاصمة كابول، وسقوط الدولة بكل مؤسساتها وانتشار الفوضي والقتل والهرج والمرج وقطاع الطرق، فكانت لحظات عصيبة.

قال الدكتور أيمن صلاح، مدرس العلوم الشرعية والعربية، بمعهد كابول بأفغانستان، عضو البعثة الأزهرية، نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع الأجهزة المعنية على المجهود الضخم من أجل الحفاظ على البعثة وتأمينها، وعودتها إلى أرض الوطن سالمة، وإرسال طائرة خاصة لتأمين وإحضار البعثة.

أهاب السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، بسرعة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك قبل مساء اليوم الأربعاء الموعد المعلن لغلق باب المرحلة الأولى للتنسيق.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد اعتبارا من الخميس 26 أغسطس، لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على جنوب الصعيد بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية