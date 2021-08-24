شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهاب السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، بسرعة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك قبل مساء اليوم الأربعاء الموعد المعلن لغلق باب المرحلة الأولى للتنسيق.

وأكد السيد عطا، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن وزارة التعليم ومكتب التنسيق أتاح الفرصة أمام طلاب الثانوية العماة لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية أو من خلال إتاحة التسجيل من الحاسب الآلى الشخصى المزود بالانترنت.