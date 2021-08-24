شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مطابقة بيانات الطالب على السيستم أثناء تصحيح امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة تم وفق ضوابط عديدة، منها تسجيل بيانات الطالب على سيستم التصحيح الإلكترونى ومطابقتها بقاعدة البيانات المركزية للتصحيح، حيث تم مطابقة الجزء العلوى لكراسة البابل شيت، الذى يحتوى على بيانات الطالب دون الإجابات للتأكد من صحة البيانات، قائلا: شخصان فى الكنترولات كانا يتأكدان من صحة بيانات كراسة الإجابة للطالب دون أن يرى بعضهم البعض.

وأضاف مدير المركز فى فيديو تم بثه، على موقع الوزارة: أن الشخصين قاموا بإعداد كتابة رقم الجلوس ورقم الكود للورقة الامتحانية وكود الامتحان يحدد أى نموذج يتم من خلاله تصحيح ورقة إجابة الطالب، لافتا إلى أنه فى حالة ما إذا كان هناك اتفاق على ما قام به مدخلى البيانات تدخل الورقة سيستم التصحيح وإذا كان هناك اختلاف يتم مراجعة الورقة من خلال شخص ثالث، وهذا الاختلاف قد يأتى من الطالب بسبب الخطوط أو اختلاف فى كتابة الأرقام من عربى لإنجليزى أو العكس.

وشدد مدير المركز القومى، كان هناك 10 أشخاص شغالين فى كل كنترول وكانت الكنترولات مؤمنة بالكامل، لافتا إلى أن التصحيح تضمن غرفة إدخال البيانات، وتسجيل البيانات.

وتابع رمضان محمد، بعد انتهاء مرحلة إدخال وتدقيق البيانات الخاصة بالجزء العلوى من ورقة الإجابة، وتم تصحيح الجزء السفلى من ورقة البابل شيت دون أن يعرف مقدر الدرجات ورقة الطالب لأنه الجزء السفلى من الورقة هو ما ظهر للمصحح، موضحا الطالب الذى اختار إجابة صحيحة واحدة فلا توجد مشكلة أما إذا كان الطالب اختار إجابتين لنفس السؤال يدون المصحح ملاحظة بأن الطالب اختار إجابة معينة فى الحالات التى يوجد فيها شك،.

وأوضح رمضان محمد، فى الحالات التى اختار الطالب فيها أكثر من إجابة يقوم المصحح فى غرفة التأكد من الإجابات فى حالة الشطب بإدخال الإجابة الصحيحة لأنه الطالب شطب على اختيارات فى نفس السؤال.