شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز لقاحات أرض المعارض يكشف تفاصيل استقبال المواطنين الراغبين فى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد برنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومنة الشرقاوى، عمليات وإجراءات تطعيم المعلمين والمسافرين بلقاحات كورونا، من داخل مركز أرض المعارض "أكبر مركز للتطعيمات على مستوى الجمهورية".

وفى هذا الصدد، قالت عبير السعيد، مدير مركز تطعيمات أرض المعارض، إن المركر يستقبل طلبات المواطنين الراغبين في السفر، والأولوية للمسافرين للعمل والدراسة بالخارج، حيث يقوم المركز باستخراج ما يفيد أن المسافر تلقى التطعيم، وهناك أماكن مخصصة للمواطنين أصحاب الجرعة الثانية.

وذكرت أن هناك ترتيب في الدخول حسب الأرقام، ومن بعد ذلك هناك أماكن مخصصة للحصول على شهادات التطعيم، مشددة على ضرورة التسجيل على الموقع واختيار خانة السفر، ومن ثم يتم توجيه المسافر لمركز أرض المعارض .

بدوره، أكد الدكتور أشرف الإتربي، مدير مركز تلقي اللقاحات بأرض المعارض، إن مركز تطعيمات أرض المعارض أكبر مركز لتلقي اللقاحات علي مستوي الجمهورية وفي الشرق الأوسط.

وقال: "لدينا في المعرض 96 عيادة مجهزة بالفرق الطبية، ونعتمد علي النظام المميكن .. وهناك صالة استقبال للمواطنين تتسع إلي 500 مواطن، ولدينا ساحة انتظار سيارات خارج المركز بالإضافة إلي تواجد خصية الاستدعاء الإلكتروني التي تربط المواطنين بالعيادات".