شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تحرر 580 مخالفة لعروض وهمية للمحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن عدد المحلات التجارية التى شاركت فى الأوكازيون الصيفى 2021، بلغت حتى الآن 3299 محلًا تجاريا، وتنوعت ما بين محال الملابس، والأدوات المنزلية، والأحذية، كما تم تحرير 580 محضر عدم إعلان، والعمل بدون تصريح فى الأوكازيون، وأوكازيون وهمي.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 "الأوكازيون الصيفى" إلى 15 سبتمبر، لافتا الى أن الهدف من مد الأوكازيون إتاحة الفرصة امام المواطنين لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التى تصل فى البعض منها إلى أكثر من 50%، كما أن الأوكازيون يساهم فى تنشيط التجارة الداخلية .
ونص القرار على استمرار المحلات المشاركة فى عرض ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفيات مقترناً به بيان الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية.