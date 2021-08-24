شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تحرر 580 مخالفة لعروض وهمية للمحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة ‏الداخلية بوزارة التموين أن عدد المحلات التجارية التى شاركت فى الأوكازيون الصيفى 2021، بلغت حتى الآن 3299 محلًا تجاريا، وتنوعت ما بين محال الملابس، والأدوات المنزلية، والأحذية‏، كما تم تحرير 580 محضر عدم إعلان، والعمل بدون تصريح فى ‏الأوكازيون، وأوكازيون وهمي.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 "الأوكازيون الصيفى" إلى ‏‏15 سبتمبر، لافتا الى أن الهدف من مد الأوكازيون إتاحة الفرصة امام ‏المواطنين لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التى تصل فى البعض ‏منها إلى أكثر من 50%، كما أن الأوكازيون يساهم فى تنشيط التجارة الداخلية .

ونص القرار على استمرار المحلات المشاركة فى ‏عرض ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفيات مقترناً به بيان الثمن الفعلى ‏الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية.