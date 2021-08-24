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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيه للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
‏‎- الجزر بـ 7.5 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 7 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيه.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.
‏‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.
‏‎- الباميا الخضراء 15 جنيها.
‏‎- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
‏‎- تفاح بلدى 15 جنيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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