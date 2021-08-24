شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يطلب سائقين بمرتبات 7 آلاف شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو عن حاجتها إلى سائقين قطارات للعمل لديها، شرط أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهلات فوق متوسطة أو مؤهلات عليا بمرتبات 7 آلاف جنيه شهريا.

وحددت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل المترو شروطها المطلوب توافرها في المتقدمين للتعيين بهذه الوظائف الشاغرة، أن يكون السن يتراوح بين 21 إلى 40 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالى تخصص إلكترونيات أو ميكانيكا، وأن يجتاز الاختبارات طوال فترة التدريب.

ولم تشترط الشركة أن يكون المتقدمين لديهم خبرة في قيادة قطارات مترو الأنفاق، لافتة إلى أن العمل سيكون 6 أيام في الأسبوع، كما أن العمل بنظام الشفتات البالغة 8 ساعات للشفت يوميا، وأن يكون محدد موقفه من التجنيد، لافتة إلى أن سيحصل على راتب 4500 جنيه شهريا طوال فترة التدريب.