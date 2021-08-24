شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 631 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى المحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، استمرار توزيع لحوم صكوك الأضاحى، لافتة إلى أنه تم حتى الآن توزيع 631 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية – بني سويف – الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط - سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه من المقرر غدا الاربعاء توزيع 19 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "بني سويف- الفيوم- الدقهلية- أسيوط- المنيا"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الفيوم- الدقهلية- أسيوط- المنيا" و3 أطنان لمحافظة بني سويف، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.