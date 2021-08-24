بالآلاف.. عباس شومان: ارتفاع نسب التحويل من التربية والتعليم للأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، إن نسب التحويل إلى الأزهر ارتفعت، وأنه تم استقبال الآلاف من المحولين خلال السنوات الماضية.

وأضاف شومان في تصريحات له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الثلاثاء: "الأزهر هذا العام يجد صعوبة في استيعاب الراغبين في التحويل إليه، بعد أن انخفضت نسبة النجاح إلى ٢٨% عام 2014، وساعتها قامت الدنيا ولم تقعد وطالب البعض بمحاكمتي شخصيا، وارتفعت نسب الهروب من التعليم الأزهري إلى العام بشكل كبير".

وتابع وكيل الأزهر الأسبق:"حين بدأ الأزهر خطوات إصلاح التعليم في ٢٠١٣م، انخفضت نسبة النجاح إلى ٢٨٪، وساعتها قامت الدنيا ولم تقعد، وطالب البعض بمحاكمتي شخصيا حينما كنت وكيلا للأزهر، وارتفعت نسب الهروب من التعليم الأزهري إلى العام بشكل كبير جدا".

وأضاف: "أذكر أنني في المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه هذه النتيجة التي اعتبرها البعض تراجعا للتعليم الأزهري، بينما كنا نراها شرارة بدء الإصلاح ما نصه: لسنا قلقين من تدني النسبة فكل إصلاح له تبعات، وسترتفع النتيجة في السنوات المقبلة تدريجيا بعد إدراك أولياء الطلاب بأن ما يحدث هو لصالح أبنائهم، وهو ما تحقق بالفعل فقد ارتفعت نسب النجاح هذا العام، مع تطبيق نفس الضوابط".

وأردف: "حينما سئلت عن ارتفاع نسب التحويل من الأزهر قلت:"هذا أيضا لا يقلقنا فمن يحول من الأزهر، يحول من تعليم مصري إلى التعليم العام المصري".