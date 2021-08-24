إنفوجرافيك وفيديو.. "الزراعة في كل مصر" يستعرض جهود مديريات الزراعة والطب البيطري (العدد الثالث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد الثالث من إصدار "الزراعة في كل مصر"، بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٣ أغسطس الجاري.

شارك وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، في اجتماع مع محافظ القليوبية، في شبين القناطر؛ لمتابعة ما تم تنفيذه في مبادرة حياة كريمة ونسبة الإنجاز في كل قطاع، وتم عقد دورة تدريبية حول الري الحديث وفوائده، فضلًا عن عدد من الدورات التدريبية لجميع مراكز المحافظة على تسجيل استمارة كارت الفلاح الذكي، ومتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية طلاب التدريب الصيفي لسبع جامعات مصرية، بمحطة البحوث الزراعية بسرس الليان، وتم تنظيم الزيارات للطلاب وتضمنت: مصنعاً للأعلاف والوقوف على دورة الإنتاج، ومعمل تحليل الأراضي بالمديرية، وبعض الصوب الزراعية، فضلًا عن مجموعة من المحاضرات والمناقشات العلمية.

ونظم معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع شبين الكوم دوره تدريبية بعنوان تطبيق نظام الحاسب في المنشآت الغذائية، وتم شن حملة تفتيشية على محلات الاتجار في المبيدات أسفرت عن ضبط عدد من المحلات التي تزاول النشاط دون ترخيص من جهة الاختصاص.

وتم فتح باب التقدم لإقامة مواقع جمع قش الأرز، في محافظة الدقهلية، وتشكيل لجنة، لدراسة صلاحية المواقع، كما قامت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والمطاعم والأسواق، حيث تم ضبط 10 أطنان و623 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة ومنتجات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 10 محاضر مخالفة، وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية بمتابعة تطوير مراكز تجميع الألبان ومعالف الماشية ومزارع الإنتاج الداجني بمركز ديرب نجم، وتم عقد ورشة عمل لتدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وقامت مديرية الطب البيطري بالمحافظة خلال شهر يوليو بإجراء الفحص والاختبار لـ (858) رأس ماشية ضد مرض البروسيلا و (727) رأساً ضد مرض الدرن بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، فضلًا عن ضبط مجزر دواجن غير مرخص و2 طن و443 كجم دجاج وهياكل وأجزاء دجاج و750 كجم أسماك و109 كجم لحوم مجمدة ومصنعة مخالفة خلال الحملات التفتيشية.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ بمتابعة الأسمدة والمحاصيل الصيفية؛ حيث تم المرور على مركز الرياض، وتم افتتاح الدورة التدريبية للعاملين بمشروع كارت الفلاح بالمحافظة.

وتواصل مديرية الزراعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، خلال حملات مكثفة؛ حيث تم إزالة 12 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمركز إيتاي البارود.

وتواصل مديرية الزراعة بالإسكندرية حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مناطق: المعمورة- العامرية.

وتم عقد اجتماع تنسيقي بين مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد والبنك الأهلي المصري، وتم مناقشة آليات تفعيل ومساهمة البنك في المشروعات الزراعية للمزارعين وأحياء مشروع البتلو ومراكز الألبان، كما تم متابعة حصاد محصول الأرز، وبدء تنفيذ البرنامج التدريبي للجمعيات الزراعية ببورسعيد لتدريب مسؤولي كارت الفلاح على تشغيل المنظومة، وتم عقد اجتماع مع وكيل وزارة الري لتفعيل القرار الوزاري المشترك بخصوص تأهيل المساقي الخصوصية على مستوى جميع الزراعات، واستكمالًا لاجتماع اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار، وتنفيذًا للقرار 438 لسنة 2019 بإزالة المزارع السمكية المخالفة، وكذلك تهيئة المنطقة للاستصلاح الزراعي واستكمال أعمال البنية التحتية لشبكة الري والصرف، كما تم بالتعاون مع مسؤولي وزارة الري بإزالة 55 فتحة استعدادًا لإزالة المزارع السمكية المخالفة والتي كانت تعتمد على مياه مصرف بحر البقر.

وتمت مناقشة بعض الإجراءات بخصوص القرار الوزاري المشترك، لتأهيل المساقي الخصوصية ومتابعة المشروع القومي لتنمية القرية المصرية (حياة كريمة) ومتابعة تسليم المواقع المخصصة للمجمعات الزراعية للبدء في التنفيذ، كما تم الالتقاء بمجلس إدارة الجمعية الزراعية بمركز كفر سعد، لمناقشة الانتهاء من تسليم بطاقات كارت الفلاح، ومتابعة الزراعات الصيفية والمرور على زراعات القطن، وتم المرور أيضًا على عنبر الإنتاج الداجني التابع للمجلس الزراعي بكفر سعد، ومواقع إقامة مجمعات الخدمات الزراعية، لمتابعة أعمال التسليم وأعمال التنفيذ، كما تم اجتماع مع مديري الإدارات والتعاون الزراعي ومسؤولي كارت الفلاح لتنشيط توزيع الكروت واعتماد التسجيل من خلال المديرية والإدارة الزراعية والجمعيات الزراعية، كما تم متابعة دورة تسمين أبيض بمزارع (عزب العرب- الركابية).

وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح بتنظيم 3 قوافل بيطرية مجانية لتوقيع الكشف البيطري وتحصين الثروة الحيوانية بمدينة الحمام، وتم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي للجمعيات الزراعية بمحافظة الفيوم لتدريب مسؤولي كارت الفلاح على تشغيل المنظومة، وتم تفقد 6 حقول لمحصول القطن التي تتم بها عمليات الجني بمركز طامية، وتم أيضًا المرور على حقول محصول دوار الشمس الزيتي.

وتواصل مديرية الزراعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 4 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمركز الفيوم في قرى (سيلا- وهوارة- السبعة- علام)، وتم الانتهاء أيضًا من إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية منشأة سنورس والتي تستهدف خدمة 25 قرية من قرى مركز سنور.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا بتوقيع بروتوكول مع مؤسسة رؤية حياة وذلك في إطار حرص الدولة على استغلال الأصول غير المستغلة نتيجة عدم توافر الموارد البشرية لخروج عدد كبير من المهندسين على المعاشات؛ حيث ينص البروتوكول على إعادة التدريبات التي كانت تتم بالمركز، بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة؛ حيث تتم تنمية مهارات المرأة في مجال الألبان والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني.

وقامت مديرية الطب البيطري بأسوان بحملات تفتيش مكثفة ومكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والمطاعم، حيث تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة، وتم تحرير عدد ٣ محاضر.

وتم عقد اجتماع تنسيقي بين مديري مديريتي الزراعة بشمال سيناء وبورسعيد؛ لبحث أهم معوقات تنمية منطقة سهل الطينة ضمن الحدود الإدارية للمحافظتَين.

ونفذت مديرية الزراعة بجنوب سيناء تدريب مسؤولي الإدارات والجمعيات والمديرية حول كيفية إضافة استمارة حائزين على المنظومة الإلكترونية لكارت الفلاح من خلال التابلت الموجود بكل جمعية وكيفية اعتمادها من خلال كل أجهزة الكمبيوتر في كل إدارة والمديرية.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع إنفوجرافًا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.