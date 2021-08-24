خاص| 342 جنيهًا رسوم ركن السيارات شهريًا بشوارع القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن تسعيرة انتظار المركبات بالشوارع في الأحياء التي تطبق بها في المحافظة تبلغ 342 جنيهًا في الشهر.

وأضاف عوض، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هذه التسعيرة موحدة على المناطق التي يطبق فيها القانون في نطاق العاصمة.

وأشار المتحدث باسم المحافظة، إلى أن المحافظة تدرس النزول بهذه التسعيرة في بعض المناطق المستهدف تطبيق المنظومة بها، وذلك مراعاة لطبيعة المنطقة الاقتصادية.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن التطبيق بدأ في محافظتي القاهرة والجيزة بشكل تجريبي، حيث تم التطبيق في 6 أحياء بالقاهرة وهي: "الوايلي، بولاق أبوالعلا، عابدين، وسط القاهرة، غرب القاهرة، والسيدة زينب"، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات، وفي الجيزة بدأ التطبيق في حي الدقي بعدد 4 شوارع هي: (مكة– الثمار– الثورة– وسليمان أباظة).